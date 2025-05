Festa do Peão de Barretos: pesquisa mostra vaqueiros mais populares em buscas no Brasil

Cassio Dias, lidera as buscas. | Foto: Divulgação/PBR Brazil

Cassio Dias, lidera as buscas, seguido por José Vitor Leme, ambos detentores de títulos da Liga Nacional de Rodeio (LNR) e do Rodeio Internacional de Barretos

Com a proximidade da tradicional Festa do Peão de Barretos, que ocorrerá entre os dias 21 a 31 de agosto de 2025, as pesquisas no Google sobre os vaqueiros que disputam no campeonato dispararam.

De acordo com um levantamento da empresa de insights esportivos Brasil Apostas, com dados do Google Trends e na plataforma SemRush, o ranking de popularidade dos peões é liderado por Cassio Dias, jovem de 22 anos que conquistou em 2024 os títulos da Liga Nacional de Rodeio (LNR) e do Rodeio Internacional de Barretos na mesma edição, em um feito inédito, lidera com mais de 1,9 mil de seu nome no último mês.

O jovem é seguido pelo veterano José Vitor Leme, que detém dois títulos internacionais de montaria em touros pela Professional Bull Riders (PBR) – empresa norte-americana que promove as maiores competições internacionais de montaria em touros – em 2020 e 2021, tornando-se o segundo atleta a vencer consecutivamente na história da liga.

Completa o pódio o vaqueiro de 37 anos Silvano Alves, também chamado de Silvaninho. O peão é tricampeão do mundo em 2011, 2012 e 2014 de montaria em touros pela PBR.

Veja a lista completa:

Cassio Dias (1.900 buscas): Conhecido por sua habilidade e conquistas no rodeio, Cassio é um dos nomes mais procurados na internet; José Vitor Leme (880): Destacando-se nas competições, José Vitor é frequentemente mencionado em buscas relacionadas ao rodeio; Silvano Alves (590): Com uma carreira sólida, Silvano é reconhecido por suas performances impressionantes; Renato Nunes (320): Renato é lembrado por sua trajetória no rodeio e pelas contribuições ao esporte; Guilherme Marchi (320): Guilherme é conhecido por sua técnica refinada e presença marcante nas arenas; João Ricardo Vieira (110): João Ricardo é apreciado por sua consistência e habilidades no rodeio; Adriano Moraes (100): Pioneiro em várias competições, Adriano é uma figura respeitada no meio; Luciano de Castro (90): Luciano é reconhecido por sua dedicação e conquistas ao longo dos anos; Eduardo Aparecido (70): Eduardo é lembrado por sua paixão pelo rodeio e pelos resultados obtidos; Ednei Caminhas (50): Ednei é conhecido por sua trajetória e contribuições ao esporte nacional.

Estados mais ansiosos pela festa

A pesquisa também catalogou os Estados brasileiros que mais têm pesquisado sobre a festa, shows e competições. Liderada por São Paulo, que sedia o evento, o ranking é majoritariamente composto por Estados que possuem uma tradição sertaneja como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, alinhada com a cultura do peão e a presença de rodeios locais.

Estados como Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo apresentam interesse moderado, possivelmente devido à influência da música sertaneja e ao crescimento do evento em outras regiões.

Veja o ranking completo abaixo.

São Paulo (100): Lidera com o interesse máximo, evidenciando a forte tradição do rodeio no estado; Minas Gerais (38): Demonstra expressivo interesse, consolidando-se como um dos maiores públicos do evento; Mato Grosso do Sul (31): Destaca-se com significativo interesse, refletindo a cultura do rodeio na região; Goiás (25): Apresenta interesse considerável, alinhando-se com a cultura sertaneja predominante; Tocantins (22): Mostra interesse relevante, indicando apreciação pelas tradições do rodeio; Mato Grosso (20): Mantém interesse significativo, associado à cultura do peão; Rondônia (18): Demonstra interesse, refletindo a presença de rodeios no estado; Paraná (15): Apresenta interesse, embora em menor escala comparado aos líderes; Rio de Janeiro (13): Mostra interesse, possivelmente devido à crescente popularidade do evento; Espírito Santo (13): Indica interesse, embora em menor proporção.

Fonte: Brasil Apostas /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2025/13:58:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...