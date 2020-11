Jovem de 21 anos dá entrada em hospital com perfuração de arma de fogo em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme informação que teve contato com a vítima o mesmo confirmou que seu nome é Jhonathan Antônio da Silva Bezerra de 21 anos, morador do bairro Juscelandia em Novo Progresso. Também relata a vítima que não sabe quem pode ter lhe causado o referido disparo , onde o mesmo informou que o ferimento foi de arma de fogo, sem mais comentários.

Por volta das 19h00min, desta terça-feira(02/11), deu entrada um homem ferido por arma de fogo, com perfuração no peito e no braço.

You May Also Like