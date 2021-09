Jovem de 21 anos é preso após esfaquear e atear fogo em sua mãe

Crime aconteceu em Monte Carlos, Minas Gerais

Jovem de 21 anos foi preso (Paula Alves/Inter TV Grande Minas)

Após tentar matar a própria mãe com uma facada e tentar incendiá-la, um jovem de 21 anos foi preso neste domingo (12). Em sua tentativa de fuga, ele pulou casas vizinhas, roubou um carro, invadiu e danificou uma escola e tentou suicídio ao subir no telhado. As informações são do Portal do Holanda.

O crime aconteceu na cidade de Monte Carlos, Minas Gerais. A polícia militar relatou que o rapaz estava com a namorada na casa da mãe. Em certo momento, ele discutiu com a companheira e a trancou dentro de um quarto. A mãe tentou intervir e foi atingida com uma facada no pescoço.

O jovem pegou um coquetel molotov (usado para incendiar coisas) e lançou contra sua genitora, que foi atingida no rosto e couro cabeludo. Por fim, após ser pego pela polícia, ele foi preso.

O Liberal

12.09.21 18h26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...