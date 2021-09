Homem é executado a tiros na frente dos amigos em Parauapebas

O crime pode ter sido motivado por conflitos entre facções criminosas do município (Foto:Reprodução/Correio de Carajás)

Testemunha garante que a vítima não tinha envolvimento com o crime

Um homem, identificado apenas como Wanderson Pereira, de idade desconhecida, foi morto a tiros no bairro Liberdade 2, em Parauapebas, no último sábado (11). O crime pode ter sido motivado por conflitos entre facções criminosas, que comandam o tráfico de drogas no município, segundo testemunhas.

No local do crime, um amigo de Wanderson disse que dois homens em uma motocicleta teriam chegado em frente à residência onde a vítima estava com amigos e indagado se o grupo era faccionado. Todos teriam respondido que não, e a dupla, ainda segundo o amigo de Wanderson, declarou que seria apenas brincadeira.

Após saírem da presença de Wanderson e amigos, os criminosos voltaram cerca de um minuto depois à residência, já atirando contra a vida do grupo. Duas pessoas ficaram feridas, entre elas o homem que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A testemunha, que não ficou ferida, garante que o grupo de amigos, incluindo Wanderson, não é usuário de drogas e tampouco relacionado com facções. A Polícia Civil esteve no local para coletar as informações que devem ajudar a localizar os suspeitos, bem como nortear as investigações do caso. O corpo de Wanderson foi removido pelos profissionais do Instituto Médico Legal (IML).

O Liberal (com informações do site Correio de Carajás)

13.09.21 8h50

