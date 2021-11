Tocaia de pistoleiros: homem é morto ao sair de fazenda, no sul do Pará (Foto:Reprodução)

Primo levou vários tiros e morreu na hora, ao sair da fazenda para fazer compras.

Um homem identificado até o momento como Antônio Carlos, o “Primo”, foi morto com vários tiros em uma emboscada, na frente de uma fazenda, localizada na zona rural do município de Santa Maria das Barreiras, próximo a Redenção, na Região do Araguaia, sul do Pará.

De acordo com as primeiras informações repassadas à Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de domingo (28), quando Primo saiu de carro para fazer compras. Ele foi executado com vários disparos de arma de fogo, feitos por homens que esperavam por ele na frente da fazenda.

Testemunhas informaram que a vítima saiu de carro por volta de 23 horas e foi assassinada em uma emboscada armada por vários homens logo que deixou a propriedade. Os pistoleiros fugiram em seguida e ainda não foram identificados. Policiais estiveram na cena do crime apurando as informações sobre a possível motivação do homicídio e procurando pistas que levem aos pistoleiros.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de necropsia. O inquérito deve apontar se foi realmente crime de mando, provavelmente por disputa de terras, ou se foi outro o motivo do homicídio.

Fonte:Ver-o-Fato/por Paulo Jordão 29/11/2021 em Polícia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...