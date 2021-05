Jovem de 22 anos é degolado em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – ucas da Silva Damasceno foi morto em via pública, na Rua 2, no centro da cidade

Um crime chocou moradores do município de Eldorado dos Carajás, no sudeste paraense, neste final de semana. Lucas da Silva Damasceno, de 22 anos, foi degolado em via pública, na Rua 2, no centro da cidade. O crime ocorreu na noite de sábado (8).

O jovem foi encontrado sem vida com diversos golpes de arma branca na região do pescoço. Os envolvidos no crime fugiram sem deixar pistas. Não há informações do que possa ter causado o homicídio.

A vítima vestia uma bermuda jeans e uma camiseta branca, que ficou quase totalmente vermelha por conta da imensa quantidade de sangue perdida após os golpes que recebeu. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar, que isolou a área até a chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), que removeu o cadáver.

O crime deverá ser investigado pela Polícia Civil. Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do caso podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

