Infraero conclui obras na pista do Aeroporto de Belém

(Foto:Crédito Divulgação Infraero ) – A Infraero concluiu as obras de manutenção na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans (PA). Os investimentos somaram mais de R$ 84 milhões e foram necessários para garantir a disponibilidade do pavimento para as operações aeroportuárias.

Foram realizadas obras de recuperação de pavimento, adequação da faixa de pista, que são áreas definidas incluindo a pista de pouso e as zonas de parada de aeronaves, alargamento das taxyiways, que são áreas de movimentação no pátio com o propósito de proteger as aeronaves em operação, implantação de zonas de segurança de fim de pista (Resas), também conhecidas como área de escape, além de novas áreas de giro de aeronaves. (A informação é da Assessoria de Imprensa – Infraero)

A iluminação noturna também passou por modernização, com aplicação de tecnologia em LED e circuitos duplos. Assim, o Aeroporto de Belém se mantém adequado às normas de segurança nacionais e internacionais para continuar a receber voos noturnos, além de ganhar eficiência na movimentação de aeronaves.

O superintendente de engenharia da Infraero, Giuliano Capucho, afirma que as obras são fundamentais para a manutenção da segurança nas operações. “Os serviços atendem a padrões internacionais de qualidade e visam a garantir ainda mais segurança aos viajantes que embarcam e desembarcam em Belém”, acrescenta.

Para realização dos serviços, a pista foi interditada em horários contrários às operações de pousos e decolagens na pista, de forma a não causar impactos aos voos. Toda a obra seguiu critérios de segurança operacional da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), inclusive em relação aos requisitos de aderência para as pistas dos aeroportos brasileiros.

