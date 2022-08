Dois jovens são mortos a tiros na Orla de Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a remoção dos corpos. (Com informações do Correio de Carajás).

Ao Correio de Carajás, o cabo Prestes, da Polícia Militar, informou que uma das vítimas era irmã do jovem que foi assassinado a facadas, na madrugada do dia 24 de julho, na Praia do Tucunaré, em Marabá.

As vítimas estavam em um bar e, de acordo com informações, o atirador – que chegou disfarçado de vendedor de ovo de codorna – se aproximou dos rapazes e atirou, sem chance de defesa.

No final da noite desta sexta-feira, 12, Cauã Talison da Silva e Ronilson Moraes da Silva, ambos com 20 anos, foram mortos por disparos de arma de fogo na Orla Sebastião Miranda, na Velha Marabá.

