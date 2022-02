Quatro concursos públicos têm início do processo licitatório divulgado pela Sepladc

A sessão pública será realizada no dia 22 de março de 2022 , às 9h, na sede da Seplad (Foto:Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

Vagas serão para três hospitais da RMB e para o IGEPREV

A concorrência para a contratação de empresa organizadora para os concursos públicos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) e Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) foi publicada hoje pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Trabalhamos na expectativa para a realização desses certames, pois a área da saúde é importante e requer mais investimentos, pois beneficiarão de forma direta a população, além de oportunizar o ingresso de novos servidores por meio de concursos”, disse Hana Ghassan, titular da Seplad.

O processo licitatório visa a contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização para processamento e resultado final para homologação de concurso público para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em cargos de nível médio e superior. A sessão pública será realizada no dia 22 de março de 2022 , às 9h, na sede da Seplad, localizada no bairro do Marco, em Belém.

VAGAS

As oportunidades serão destinadas aos candidatos com o ensino médio e superior de escolaridade, e irão ofertar:

– 121 vagas para o HOL;

– 219 para FHCGV;

– 250 para FSCMPA;

– 21 para o IGEPREV.

