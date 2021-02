Jovem é assassinado em cemitério por suposto envolvimento com ex-mulher de traficante em MT

Mateus Riato, de 18 anos, foi morto a tiros em MT — Foto: Divulgação

Uma testemunha viu Mateus Riato discutindo com o suspeito na porta do cemitério. Ele foi morto a tiros e teve o corpo jogado em uma cova do cemitério.

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros após supostamente ter se envolvido com a ex-namorada de um traficante, em Porto dos Gaúchos, a 663 km de Cuiabá, no sábado (21). O corpo de Mateus Riato foi encontrado no dia seguinte dentro de uma cova no cemitério da cidade.

O principal suspeito é o ex da garota a qual a vítima estava se envolvendo. Ele foi preso em flagrante.

A Delegacia da Polícia Civil do município informou que foi comunicada sobre o corpo encontrado na manhã do domingo (21). A equipe foi até o local para checar as informações e descobriu que a vítima era irmão de um policial militar da cidade.

Durante as investigações na região, os policiais localizaram uma testemunha ocular que presenciou Mateus e o suspeito, de 23 anos, discutindo na porta do cemitério na madrugada de sábado para domingo.

Segundo a testemunha, o suspeito agrediu a vítima, forçando-a a entrar no cemitério e, logo depois, escutou tiros.

A partir das informações coletadas, a Polícia Civil identificou o suspeito e conseguiu prendê-lo quando tentava fugir da cidade. Ele foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante e permaneceu em silêncio durante o interrogatório.

De acordo com a polícia, durante as buscas, os policiais encontraram testemunhas e conversas em aplicativos que embasarão o inquérito.

O delegado de Porto dos Gaúchos, João Antônio Batista Ribeiro Torres, representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

As investigações continuam para averiguar se há outros envolvidos e a motivação do crime.

