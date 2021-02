Aumento do nível de rios deixa Marabá (PA) em alerta para alagamentos e transbordamentos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Prefeitura pediu apoio da população para não jogar lixo ou entulhos nos canais e entrar em contato com as equipes de saneamento, que fazem a coleta do material.

Segundo a Defesa Civil, o nível é considerado normal para o período do ano. No entanto, o volume de chuvas desde a última semana acendeu o alerta para quem vive nas proximidades da orla da cidade.

A Defesa Civil de Marabá, sudeste do Pará, está em alerta para o risco de enchentes devido ao aumento do nível dos rios Tocantins e Itacaiúnas, que atingiram 8,10 metros nesta segunda (22).

You May Also Like