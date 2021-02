Menina de 11 anos esfaqueia irmã gêmea no peito em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma menina de 11 anos esfaqueou a irmã gêmea no peito na madrugada deste domingo (21/2) no Bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá (MT). A Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, quando chegou ao local, encontrou vizinhos auxiliando as crianças, que estavam sem a presença dos pais.

