Jovem é encontrada morta com a pele do rosto, couro cabeludo e olhos arrancados

Segundo a polícia, a vítima desapareceu quando voltava do trabalho; crime chocou moradores da região.

Uma jovem identificada como Ana Caroline Sousa Campêlo, 21 anos, foi encontrada morta com requintes de crueldade em Maranhãozinho, cidade a 232 km de São Luís. Segundo a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), a vítima, que estava desaparecida, teve a pele do rosto, couro cabeludo, olhos e orelhas retirados. O corpo dela foi encontrado no último domingo (10).

Familiares relataram à polícia que Ana Carolina desapareceu na volta do trabalho e a bicicleta e o celular dela foram encontrados próximo a casa onde ela vivia. Uma vizinha contou que ouviu uma mulher chorando na presença de um rapaz em uma motocicleta.

A testemunha relatou ainda que chegou a usar uma lanterna na direção onde estava a mulher e o rapaz na moto para tentar ver o que estava acontecendo. Em seguida, o homem, segundo ela, teria colocado a moça na motocicleta e fugido do local em direção a uma estrada vicinal que dá acesso ao Povoado Cachimbós, em Maranhãozinho.

Após buscas na área indicada pela testemunha, os militares encontram o corpo de Ana Caroline. A jovem foi morta com requintes de crueldade e a pele do rosto, couro cabeludo, olhos e orelhas haviam sido retiradas pelo autor do crime. De acordo com a polícia, as partes do corpo não foram encontrados no local.

Não há informações sobre a motivação e autoria do crime. O caso está sendo investigado pela Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI). Familiares de Ana serão ouvidos nos próximos dias; eles pedem justiça.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2023/17:38:36

