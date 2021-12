Jovem é executado na cama ao lado da namorada de 15 anos em São Geraldo do Araguaia

Crime na madrugada (Foto:Redes sociais)

No meio da madrugada desta quarta-feira, 01, um homicídio foi registrado no município de São Geraldo do Araguaia, município do sudeste paraense que faz fronteira com o Tocantins. A vítima é Gustavo Silva de Oliveira, de apenas 18 anos, jovem que foi executado a tiros na casa onde morava, deitado ao lado da namorada..

O 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Marabá, informou que o 11º Pelotão que atua no município apurou que o crime foi por volta das 4h. Pelo menos três homens indivíduos fortemente armados e encapuzados invadiram a residência de Gustavo, também chamado “Sabotagem”, e o executaram com disparos de arma de fogo na cabeça. No momento da execução, sua companheira, uma adolescente de apenas 15 anos estava ao seu lado na cama, mas não ficou ferida, tendo que lidar com o enorme prejuízo emocional que assistir a uma execução sumária causa em uma pessoa.

Os atiradores teriam obrigado a jovem a se deitar no chão e não levantar a cabeça enquanto eles procuravam por drogas e dinheiro, revirando a residência. Em seguida, o bando fugiu do local. O 34º BPM informou que “Sabotagem” era conhecido dos policiais, por estar bastante envolvido em várias operações do tráfico de drogas na cidade de São Geraldo do Araguaia, sendo apreendido várias vezes quando ainda não tinha dezoito anos. O caso segue sob investigação, e até o momento, ninguém foi preso.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...