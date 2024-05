Jovem é morta em bar do PR após suposto flagra de traição; vídeo

(Foto: Reprodução)- Maria Eduarda Ferreira conseguiu caminhar por alguns metros, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma jovem de 19 anos morreu após duas facadas em um bar de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, na tarde da última segunda-feira (21). A vítima é Maria Eduarda Ferreira. Imagens de uma câmera de segurança registraram o crime. O homem que aparece com a vítima seria marido da suspeita de ser a autora dos golpes, segundo informações da Polícia Civil. A mulher tem 54 anos.

O vídeo mostra algumas pessoas em volta de uma mesa de bar. A vítima está de vestido azul, próxima a um homem. Enquanto as pessoas interagem, uma mulher de capuz na cabeça surpreende o grupo e golpeia a jovem com duas vezes com arma branca. A vítima cai, consegue se levantar e caminhar por alguns metros, no entanto ela desaparece do quadro. Conforme a polícia, ela caiu e morreu no bar.

A suspeita também tentou atingir o homem que seria o marido dela com a faca. Ele, no entanto, consegue se esquivar, dando um passo para trás. Depois, ele cai de costas no chão. Por fim, a autora dos golpes foi embora do local.

“Ao que parece, ao que tudo indica até o momento, a motivação teria sido passional. Nós ainda estamos realizado diligências no sentido de aprofundar elementos, para poder resolver satisfatoriamente mais este caso de homicídio”, afirmou o delegado Túlio Fernando de Almeida, da Polícia Civil de Assis Chateubriand.

A polícia ouviu testemunhas e identificou a mulher. No entanto, ainda não há informações sobre o paradeiro dela.

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2024/06:07:27

