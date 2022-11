(Vídeo) Homens são mortos enquanto conversavam em canteiro no oeste do Paraná

Conforme a polícia, quatro jovens estavam em uma mesa no canteiro central de uma avenida, nas proximidades de uma lanchonete. Instantes depois, uma motocicleta apareceu na avenida, duas pessoas desceram armadas e dispararam contra o grupo.

Três jovens, de 27, 26 e 24 anos, foram atingidos e morreram na hora, segundo a polícia. Uma quarta vítima conseguiu fugir e não teve ferimentos.

Formosa do Oeste fica a 90 quilômetros de Cascavel, na mesma região do estado, e tem cerca de 6 mil habitantes. A cidade não registrava nenhum homicídio desde janeiro de 2019, segundo a polícia.

Investigação

A Polícia Civil informou que busca identificar os atiradores, mas que há dificuldade porque eles usavam capacete no momento do crime.

Informações podem ser repassadas à polícia de forma anônima pelo 197 ou 190.

A polícia disse que o quarto jovem que sobreviveu foi identificado. Ele deve ser ouvido nos próximos dias.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-legal (IML) ML de Toledo, também no oeste do Paraná.

Assista

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022/07:05:53 com informações do G1PR

