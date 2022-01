Jovem é morto a golpes de faca no Pajuçara, em Santarém; adolescente de 13 anos é suspeito

Corpo de Atirson Fernandes ficou caído no mato às margens da rua Niterói, no Pajuçara — Foto: Reprodução/Redes sociais

O adolescente foi apreendido, assumiu a autoria e disse à polícia que não se arrependia porque a vítima estava tentando agredir um idoso.

Um jovem de 19 anos identificado como Atirson Fernandes dos Santos foi assassinado a golpes de faca na tarde desta terça-feira (25) na comunidade Pajuçara, região do Eixo Forte, em Santarém, oeste do Pará. O suspeito de matar Atirson é um adolescente de 13 anos. As informações são do g1 Santarém e Região — PA

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas já encontrou a vítima sem vida, com cinco perfurações de faca.

O local foi isolado pela Polícia Militar para não prejudicar o trabalho da perícia criminal do CPC Renato Chaves que foi acionada.

O adolescente de 13 anos que confessou ter esfaqueado Atirson foi apreendido e disse à polícia que não se arrependia porque a vítima estava tentando agredir um idoso. Ele foi conduzido a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e está sendo ouvido pelo delegado Fábio Amaral.

Jornal Folha do Progresso em 26/01/2022/10:35:55

