PF deflagra operação de combate ao desmatamento ilegal no Pará

A operação está sendo deflagrada nas cidades paraenses de Uruará, Senador José Porfírio, Anapu, Santarém e Mojuí dos Campos, além de São Bento, na Paraíba. (Foto:Divulgação / Ascom PF)

Devem ser cumpridos seis mandados de prisão e onze de busca e apreensão

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Federal deflagrou a operação Hardwood para cumprir seis mandados de prisão e onze mandados de busca e apreensão nas cidades paraenses de Uruará, Senador José Porfírio, Anapu, Santarém e Mojuí dos Campos, além de São Bento, na Paraíba. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal, TRF1 Subseção de Santarém.

A operação Hardwood tem como objetivo combater o desmatamento ilegal da floresta amazônica, bem como a comercialização clandestina de madeira extraída irregularmente, a receptação de madeira ilegal e a manipulação de créditos florestais, com a inserção de dados falsos no sistema Sisflora, permitindo a emissão de Guias Florestais ideologicamente falsas. Visa também elucidar e responsabilizar os autores da agressão cometida contra um fiscal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Dentre os crimes investigados, estão: desmatamento ilegal, receptação de madeira ilegal, invasão de terras da união, associação criminosa, receptação qualificada e outros.

A operação recebeu esse nome em razão das espécies de madeira que são comercializadas pelo grupo criminoso investigado, em sua grande maioria classificadas como “madeira de lei”, traduzidas para a língua inglesa como “hardwood”. A PF ressalta que, em razão da situação de pandemia causada pelo Coronavírus, foram adotadas medidas de segurança e prevenção de todos envolvidos, a fim de preservar a saúde das testemunhas, investigados e policiais.

Jornal Folha do Progresso em 26/01/2022/10:44:14

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...