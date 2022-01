Jovem é morto a tiros em Santarém; suspeita é que vítima tinha dívidas com o tráfico

Jovem foi morto a tiros no bairro São Cristóvão em Santarém — Foto: Redes Sociais

Caso aconteceu no bairro São Cristóvão por volta das 00h deste sábado (15). Vítima foi identificada como Lucas Alves Nunes.

Um jovem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (15) em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu no bairro São Cristóvão. As informações são de Dominique Cavaleiro e Sandro Vaughan, g1 Santarém e TV Tapajós — PA

De acordo com informações da polícia, o jovem recebeu ao menos 5 tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir até o local, mas o jovem identificado como Lucas Alves Nunes já estava sem vida.

Familiares disseram que o jovem era usuário de drogas e a suspeita é que ele tivesse alguma dívida com o tráfico de drogas. Populares disseram que perceberam a presença de um veículo na redondeza do local do crime.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Jornal Folha do Progresso em 15/01/2022/13:09:00

