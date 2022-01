Prefeitura decreta situação de emergência em decorrência das fortes chuvas em Novo Progresso

(Foto:Reprodução rede social) – A medida teve como principal motivo a preocupação com as vicinais, as chuvas causaram danos, levaram pontes e danificou as vias de acesso às comunidades do interior de Novo Progresso, disse o prefeito.

A Prefeitura, em virtude de inundações, enxurradas e alagamentos ocasionados sobretudo pelas fortes chuvas que desde mês de dezembro de 2021, declarou, por meio do Decreto, situação de emergência em Novo Progresso, visando dar agilidade para as ações do governo municipal no enfrentamento do problema, considerando os danos materiais em vicinais, vias públicas, pontes etc.

A medida da (acesso) a recursos junto ao governo estadual e federal.

A Prefeitura de Novo Progresso decretou nesta semana emergência no município em decorrência das fortes chuvas. Segundo o prefeito Gelson Dil (MDB), a medida teve como principal motivo a preocupação com as vicinais do município.

O prefeito divulgou em vídeo nas redes sociais.

16/01/2022

