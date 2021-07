Motorista de caminhão faz ultrapassagem perigosa, bate em Hilux e mata mãe e filha

Elas seguiam pela BR 163 sentido Castelo de Sonhos – PA, quando foram atingidas por uma carreta.

De acordo com informações da Polícia Judiciária Civil de Castelo dos Sonhos – PA, através do investigador Marquezzan de Freitas Silva, Deysiane Sudré Fogliatto de 29 anos conduzia uma caminhonete hillux preta placas OBC 6000 de Colíder -MT, levava juntamente com ela no veículo as duas filhas, Rafaela Sudré Fogliato de 6 anos e Sofia Sudré Fogliato de 3 anos, quando por volta das 17h08, dessa quinta-feira (22) foram vítimas de um acidente na BR 163, a 100 KM de Guarantã do Norte, sentido Castelo dos Sonhos – PA, na região da Serra do Cachimbo.

Uma carreta Scania 440 cor prata, placas HNV 5887, reboques AWL 0890 e AXU 8659 conduzida por Bruno Rodrigues Martins, vinha no sentido contrário, teria feito uma ultrapassagem proibida, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a caminhonete.

Deysiane e a filha mais velha, Rafaela não resistiram aos ferimentos e morreram, a pequena Sofia, teve escoriações leves pelo corpo e sobreviveu. Após o acidente, o motorista da carreta, evadiu-se do local, sem prestar socorro às vítimas.

O fato chocou a cidade de Colíder no Nortão de Mato Grosso, de onde as vítimas eram oriundas, pois Deysiane era enfermeira, muito conhecida e, parente de pioneiros no município.

VEJA AO VÍDEO:

Por:Joel Teixeira e Eder Rodrigues

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...