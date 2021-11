Jovem é presa em flagrante após tentar matar amiga com uma barra de ferro em Castelo de Sonhos

Vítima sofreu ataques brutais e precisou passar por cirurgia (Foto:Reprodução / Redes sociais)

O ditado de que “as aparências enganam” poderia ser facilmente aplicada ao caso ocorrido no último sábado (27), em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira. Por trás de um olhar angelical se esconde um temperamento violento que, instigado, resultou em uma violenta agressão. Karieli Cordeiro Hilário, 23 anos, bonita, de vida tranquila e estável, foi presa em flagrante após agredir de forma violenta uma amiga, cuja identidade não foi divulgada. As informações são do portal Confirma Notícia.

A vítima estava em um bar, na companhia de Karieli, quando foi surpreendida com o ataque furioso da acusada. Testemunhas que estavam no local não souberam dizer exatamente como e nem porquê as agressões começaram, mas relataram que Karieli avançou sobre a amiga e desferiu vários socos, chutes e chegou a golpeá-la com um pedaço de ferro na cabeça.

As agressões só teriam cessado quando a vítima caiu ao chão desacordada. Clientes do bar intervieram e, depois de conter Karieli, chamaram uma ambulância para socorrer a jovem agredida, que precisou ser internada e foi submetida à cirurgia. Amigos dela relataram os detalhes do ataque à polícia, que foi até o local onde Karieli estava e efetuou a prisão em flagrante.

Esta não foi a primeira vez que Karieli revelou seu lado violento. Ela já foi denunciada por tentativa de homicídio, em setembro desse ano, quando agrediu a socos e esfaqueou outra jovem, que também ficou gravemente ferida. Ela está presa, aguardando uma decisão judicial.

29.11.21

