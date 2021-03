Homem que matou torcedor do Flamengo após discussão por causa do rebaixamento do Vasco é preso em Juruti, no PA

Sidney Silva foi morto com um golpe de faca no peito — Foto: Redes Sociais

Crime aconteceu no domingo (28) e autor do crime foi preso no fim da tarde desta terça (2).

Foi preso no fim da tarde desta terça-feira (2) em Juruti, no oeste e do Pará, o homem que matou um torcedor do Flamengo após uma discussão motivada pelo rebaixamento do Vasco da Gama. O crime aconteceu no domingo (28). O autor do crime foi apresentado na delegacia de Juruti, onde o caso foi registrado.

Ao G1, o delegado Raoni Barcelos, que preside o inquérito informou que já havia solicitado a prisão preventiva do assassino.

“O advogado negociou a entrega dele também e agora às 18h55 ele foi preso”, contou o delegado.

O crime

No domingo (28) o jovem Sidney Silva foi morto com uma facada no peito após discutir com outro homem por causa de futebol.

Sidney, que era torcedor do Flamengo, falou que o Vasco só vivia sendo rebaixado. A provocação acabou gerando uma confusão. O torcedor vascaíno armado com uma faca acabou atingindo Sidney no peito. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

