Jovem é sugada e fica presa em ralo de piscina; assista!

A garota, de apenas 13 anos, foi salva após ter o cabelo cortado com uma faca (Foto:Reprodução)

A falta de tampas protetoras em ralos de piscinas podem ocasionar graves acidentes. Entre eles, o aprisionamento de cabelos ou mesmo partes do corpo e provocar afogamentos, levando até mesmo a casos fatais.

Uma adolescente de 13 anos, identificada como Maria Rita, viveu momentos de terror ao ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina em uma residência, na tarde do último domingo (5), no Piauí. A garota ficou minutos submersa e escapou por pouco.

O momento do acidente foi flagrado por uma câmera de segurança da casa. Maria estava na piscina com algumas amigas quando, de repente, foi puxada para o fundo. Momentos depois, as meninas que também estavam no local perceberam que a menina não conseguia sair do fundo da piscina.

Um homem que estava no local pulou na piscina e tentou puxá-la, mas sem sucesso. Em seguida, ele pegou uma faca e cortou o cabelo da jovem, conseguindo retirá-la do local. Como estava desacordada, a adolescente precisou de massagem cardíaca. Por sorte, ela foi salva.

Maria Rita foi encaminhada para um hospital e ficou em observação até o fim da noite. Apesar do susto, a adolescente está bem.

