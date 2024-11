Jovem morre ao ser atingido por raio enquanto mexia no celular no Pará

Foto: Reprodução | A vítima não resistiu e morreu na hora.

Um jovem identificado apenas como Luiz Carlos morreu na noite de segunda-feira (18), após ser atingido por um raio durante uma forte chuva na Fazenda Campo Grande, região do km 107, em Rondon do Pará, no sudeste do estado. O caso ocorreu por volta das 18h.De acordo com informações de familiares, Luiz estava deitado no chão de casa e utilizava o celular enquanto a tempestade ocorria. Em determinado momento, um raio atingiu as proximidades da residência, provocando a descarga elétrica. A vítima não resistiu e morreu na hora.

O corpo de Luiz foi removido e encaminhado para a perícia. A Polícia Civil investiga o caso. A reportagem de O Liberal apura mais informações do ocorrido para atualizar este texto.

O que fazer para evitar acidentes?Especialistas alertam que, durante tempestades, é fundamental evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica, manter-se longe de janelas, portas e estruturas metálicas, e preferir locais protegidos, como o interior de edificações, evitando áreas abertas. Além disso, desconectar aparelhos da tomada e evitar contato com fios ou água encanada também são medidas que devem ser tomadas para prevenir acidentes como esse.

Fonte: O Liberal Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/12:50:52

