Carreta que transportava botijões de gás pega fogo na Alça Viária, próximo à ponte do Rio Acará | PA

Imagens da carreta em chamas. (Foto: Redes Sociais)

O caso ocorreu no final da manhã desta terça-feira (19/11).

Uma carreta que fazia o transporte de botijões de gás pegou fogo próximo à ponte sobre o Rio Acará, na PA-483, na Alça Viária, nesta terça-feira (19/11). O caso ocorreu no final da manhã, quando o fluxo de veículos na área precisou ser interrompido diante do risco de explosão no local. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Ainda não há mais informações sobre o que teria ocorrido para dar início às chamas no veículo de carga. O fogo teria iniciado por volta de 11h45, momentos após uma grande nuvem de fumaça ser vista saindo do veículo que estava prestes a subir para atravessar a ponte. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a carreta em chamas e várias pessoas se afastando do local. Muitos veículos que estavam na ponte também retornaram. Um grande congestionamento se formou na área devido a situação. Uma viatura da Polícia Militar esteve na área para auxiliar no isolamento da área. Conforme uma nota enviada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, “uma equipe já atua no local”.

A Redação Integrada de O liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Batalhão de Polícia Rodoviária, da PMPA, que é o responsável pela área, e aguarda o retorno.

