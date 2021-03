Equatorial Pará orienta sobre consumo racional de energia elétrica

Com novas medidas que reforçam o distanciamento social na pandemia, a população que pode ficar em casa deve ficar atenta para evitar desperdícios

Completado pouco mais de um ano de pandemia, algumas cidades do Pará estão em lockdown, ou em situação de bandeiramento que restringe a circulação de pessoas. O cenário estabelece que o trabalho, a escola e o lazer, em alguns casos, tenham que ser realizados em casa.

As determinações dos órgãos de saúde continuam reforçando o distanciamento social. No entanto, esse novo padrão estabelece novos hábitos e com mais tempo em casa é necessário atenção para evitar desperdício com energia elétrica, por exemplo.

Trabalhando há mais de um ano em home office, a publicitária Raissa Palheta relata que teve que fazer muitas mudanças em casa para evitar desperdícios de energia. “Nossos hábitos mudaram drasticamente, até porque meu noivo também precisou fazer home office. Então buscamos primeiro um espaço na casa em que aproveitaríamos o máximo possível a luz e a ventilação natural, além de evitar usar eletrodomésticos desnecessariamente, como televisão e aparelho de som. Com isso, a gente vem conseguindo ter menos impacto”, diz Raíssa.

O gerente de relacionamento com o cliente, Arthur Oliveira, explica que as medidas tomadas por Raíssa são muito importantes e alerta também para o fato de crianças estarem mais em casa.

“Com a suspensão das aulas presenciais, os pequenos podem representar um sinal de alerta. Então é só ter atenção como, por exemplo, com a geladeira, para evitar de abrir a todo momento. O uso indiscriminado de televisão, ar-condicionado e chuveiro elétrico também devem estar no radar dos pais”, ressalta Arthur.

Arthur diz ainda que equipamentos ligados em modo de espera podem se tornar vilões, e contribuir, consideravelmente, no aumento do valor da conta, se não estiverem dentro dos padrões estabelecidos pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel.

O Selo A é o mais indicado por possuir o melhor índice de eficiência energética. “No entanto, a falta de controle na utilização desses aparelhos, muitas vezes, passa despercebida e, por isso, requer esforço diário para evitar gastos desnecessários”, explica.

Para ajudar no combate ao desperdício de energia, a Equatorial Pará reforça nas dicas:

– Evite abrir a geladeira constantemente. Tente retirar todos os alimentos da geladeira de uma só vez, evitando a entrada de ar quente e, consequentemente, forçando mais o motor;

– Faça a manutenção das borrachas de vedação da porta da geladeira;

– Mantenha a limpeza do filtro do ar-condicionado em dia;

Acumule maior quantidade de roupas e passe-as de uma só vez, evitando ligar e desligar o ferro de passar;

– Não deixe celulares, câmeras, notebooks e outros equipamentos ‘’dormirem’’ carregando;

– Desligue o ‘’stand-by’’ ou modo de espera de equipamentos, retirando-os da tomada quando não estiverem em uso;

– Reduza tempo de banho em chuveiro elétrico;

– Aproveite ao máximo a luz natural e usar, quando necessário, lâmpadas LED, que são mais econômicas e tem maior vida útil.

