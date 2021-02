Operação da PF combate fraudes bancárias eletrônicas no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Caso o resultado do cumprimento dos mandados confirme as investigações, os envolvidos serão indiciados, podendo responder por delitos que somados podem chegam a 11 anos de prisão.

Ao todo, quinze policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária no Estado do Pará.

A Polícia Federal do Pará deflagrou na manhã desta quinta-feira (25) a Operação Novelo, que tem o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas e desarticular o grupo criminoso envolvido. De acordo com investigações da PF, os crimes são de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa, que estariam sendo cometidos desde o ano de 2011, considerando os dados extraídos do Projeto tentáculos da Polícia Federal.

