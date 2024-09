Mulher perde 46 kg após ser mantida em cárcere privado e sofrer violência doméstica20

(Foto:Reprodução) – Uma mulher de 27 anos, vítima de violência doméstica, perdeu quase 50 kg após ser mantida em cárcere privado e sofrer agressões físicas e psicológicas cometidas pelo marido, de 41 anos, em Caracaraí, Roraima.

O homem foi preso no dia 24 de setembro pela Polícia Civil, após a vítima conseguir fugir da casa onde vivia com ele e buscar ajuda na delegacia no dia anterior.

Durante os oito meses de relacionamento, a mulher foi impedida de se alimentar, resultando em uma perda de 46 kg, indo de 123 kg para 77 kg. Além das restrições alimentares, ela relatou ter sido frequentemente agredida, inclusive enforcada, e mantida em isolamento.

O agressor foi autuado pelos crimes de ameaça, cárcere privado e lesão corporal. Após a audiência de custódia, sua prisão preventiva foi decretada, conforme informou o delegado responsável pelo caso, Bruno Gabriel Bezerra.

Fonte: Metrópoles e Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2024/08:38:17

