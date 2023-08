Jovem PM do Pará morre após ser atingido por caminhão-tanque

Matheus Oliveira foi nomeado recentemente PM do Pará. Foto:|Reprodução.

O policial era lotado no município de Santana do Araguaia, no sul do Pará

A Polícia Militar do Pará está de luto pela perda de um jovem policial que sofreu um grave acidente e acabou não resistindo aos ferimentos na tarde da última segunda-feira (14).

Matheus Ferreira Oliveira, de apenas 21 anos, morreu em um acidente ocorrido nas proximidades do bairro de Fátima, na BR-153. O jovem, natural de Araguaína (TO), foi levado ao Hospital Regional de Araguaína (HRA) após ser atingido por um reboque desprendido de um caminhão-tanque.

Matheus, que conduzia uma motocicleta no momento do acidente, foi surpreendido pelo compartimento que se soltou do cavalo mecânico do caminhão, causando um impacto grave. Ele foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e rapidamente encaminhado ao HRA.

O jovem PM seguiu a paixão pela carreira policial e em 2022 conquistou uma vaga na Polícia Militar do Pará, ingressando no curso de formação de Praças. Ele estava lotado na 30ª Companhia Independente de Santana do Araguaia. Segundo os colegas, era comprometido com a profissão.

O condutor do caminhão-tanque envolvido no trágico acidente foi detido na noite do acidente, no Setor Morada do Sol, em Araguaína. Com 36 anos de idade, o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. O impacto também atingiu um carro de passeio, que acabou indo parar em uma área de vegetação.

O veículo pesado foi localizado no pátio de um posto de combustível no Distrito Industrial de Araguaína (Daiara), porém, o motorista não estava presente. As investigações apontaram que ele havia fugido em um veículo F-400 carregando materiais de construção.

Após uma série de informações, as equipes policiais conseguiram rastrear o motorista do caminhão, encontrando-o escondido em uma residência no Setor Morada do Sol. O homem, que demonstrava sinais de embriaguez, foi submetido ao teste de etilômetro, o qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas.

Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil em Araguaína, onde enfrentará acusações de homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.

