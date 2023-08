Três presos que fugiram da penitenciária de Peixoto de Azevedo morrem em confronto com PM em Colíder no MT

Sete presos fizeram um buraco na tela de uma cela e fugiram da penitenciária de Peixoto de Azevedo (MT)— Foto: Reprodução

Pelo menos 4 suspeitos morrem em confronto com PM e 3 deles eram fugitivos da cadeia no MT

Eles fazem parte do grupo de sete suspeitos que fugiram da penitenciária de Peixoto de Azevedo. Eles foram encontrados instalados em uma chácara abandonada.

Pelo menos quatro suspeitos morreram, nesta terça-feira (15), em confronto com a Polícia Militar em uma chácara abandonada na MT-320 em Colíder, a 648 km de Cuiabá. Três deles faziam parte do grupo de sete reeducandos que fugiram da penitenciária em Peixoto de Azevedo, a 692 km da capital, na semana passada.

Os fugitivos que morreram, segundo a polícia, foram identificados como Edgar Ricardo da Mota, Alexandre Costa da Silva e Jackson de Souza Nunes. Um quarto suspeito não era procurado, mas estava envolvido com o grupo.

Houve troca de tiros entre os policiais e os suspeitos, que foram encaminhados ao hospital. Algumas porções de entorpecentes e quatro armas de fogo, dois revólveres, uma pistola e uma espingarda, foram apreendidas.

Os suspeitos estavam alojados em uma estrutura no local, contando com vigias para alertar os comparsas, caso a presença da polícia fosse avistada. Por conta disso, eles reagiram com a chegada da PM e da Polícia Civil, que deu apoio na ação.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sep-MT) disse que trabalha no levantamento das informações para identificar os suspeitos mortos no confronto.

Na segunda-feira (7), os sete presos conseguiram escapar da penitenciária de Peixoto de Azevedo e, desde então, eram procurados pela polícia.

Os presos foram identificados como:

*Rodrigo César de Melo

*Elias dos Santos Barros

*Geovane de Souza Santos

*Izael Prado Moreira

*Jackson de Souza Nunes

*Edgar Ricardo da Mota

*Alexandre Costa da Silva

Armas encontradas com os criminosos (veja abaixo)

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2023/05:25:27

