Jovem que estava desaparecida é encontrada morta com queimaduras e perfuração em MT

A Polícia Civil está investigando o caso. Por G1 MT 22/06/2020 16h44 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Depois disso, ela não foi mais vista. A mãe, o marido da vítima e os amigos tentaram entrar em contato com Jaqueline por meio do telefone, mas o celular dela estava desligado.

Uma jovem de 24 anos que desapareceu ao sair da casa da família, na sexta-feira (19), foi encontrada morta com queimaduras e perfuração próxima de um frigorifico na zona rural de Tabaporã, a 643 km de Cuiabá, no sábado (20).

You May Also Like