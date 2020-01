Jovem que perdeu 100% do couro cabeludo em acidente em Oriximiná é transferida para hospital de Belém

Jovem foi transferida em uma aeronave de Oriximiná para Belém na manhã desta sexta-feira (10) — Foto: Adelson Lopes/Ascom Governo do PA

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Diosimara Lopes, de 29 anos, apresenta quadro estável e está consciente.

A jovem de 29 anos que perdeu todo o couro cabeludo em um acidente com o eixo da embarcação na comunidade Jarauacá, em Oriximiná, no oeste do Pará, já foi transferida do Hospital Municipal (HMO) para uma outra unidade em Belém (PA). Devido a gravidade do caso, a vítima de escalpelamento foi trasladada em uma aeronave na manhã desta sexta-feira (10).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Diosimara da Silva Lopes apresenta quadro estável e está consciente. A jovem teve o acompanhamento de uma equipe médica composta por assistente social e fisioterapeuta até o embarque.

Por volta das 10h, a paciente foi entregue na Santa Casa para fazer os procedimentos, e em seguida passaria por exames de tomografia e raio-x.

O acidente



Uma ambulancha foi até a comunidade onde ocorreu o acidente e levou a vítima para o HMO — Foto: Márcio Garcia/Arquivo Pessoal

Após o acidente, a jovem recebeu os primeiros atendimentos das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Brigada de Bombeiros ainda na comunidade onde mora. Depois, uma ambulancha a levou para o Hospital Municipal de Oriximiná (HMO).

Segundo o chefe da equipe do Samu, Fabiano Dias, a ambulancha demorou cerca de uma hora para chegar a localidade. A jovem precisou tomar soro por conta da quantidade de sangue que perdeu.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...