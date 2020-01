Pesquisas em segurança pública terão financiamento dos Ministérios da Justiça e Educação

Há bolsas para mestrado, doutorado e pós-doutorado

Bolsas para pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, relacionadas à Segurança Pública e Ciências Forenses serão financiadas pelos Ministérios da Justiça e da Educação, para propostas de pesquisa vinculadas a instituições de ensino públicas, privadas e comunitárias com cursos de pós-graduação supervisionados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Os valores do investimento serão de R$ 10,1 milhões que virão da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal, e da Capes. O edital de seleção tem previsão para ser publicado nos próximos 15 dias.

As disponibilidades das bolsas vão depender do número de projetos qualificados. Os valores são os mesmos das outras bolsas da Capes e dependem do nível acadêmico. Assim, são: R$ 1.500 para alunos de mestrado; R$ 2.200 para doutorado e R$ 4.100 para pós-doutorado.

Seleção e funcionamento

A seleção do tema de projeto e do pesquisador será feita pelos consultores da Capes que também realizarão, juntamente com a Polícia Federal, a avaliação dos resultados. Para esta seleção os projetos podem permanecer com as pesquisas durante cinco anos.

A Capes vai disponibilizar a plataforma “Portal de Periódicos” para que pesquisadores desenvolvam seus trabalhos. A biblioteca virtual conta com um acervo de mais de 45 mil produções científicas do mundo todo. A Polícia Federal também consentirá que pesquisadores tenham acesso aos dados estatísticos e aos laboratórios físicos usados em atividades policiais.

Objetivo das pesquisas

Os Ministérios da Justiça e Educação acreditam que o financiamento vai auxiliar as forças de segurança no enfrentamento ao crime. Com a iniciativa espera-se que os projetos entendam a origem das drogas e ajudem a aprimorar técnicas de identificação de autoria de crimes.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...