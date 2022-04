No Pará, idoso é preso por suspeita de agredir a ex-esposa e tentar atear fogo na casa

De acordo com a polícia, o homem apresentava sinais de embriaguez (Foto:Rosinaldo Bentes Junior)

O caso aconteceu na noite desta terça-feira no município de Santarém

Um idoso de 68 anos foi preso na noite desta segunda-feira (4), suspeito de tentar incendiar a casa da ex-companheira. O caso aconteceu no bairro Santana, localizado no município de Santarém, oeste paranaense.

De acordo com informações da polícia, o homem apresentava sinais de embriaguez e teria invadido a casa da ex-mulher e a agredido com uma barra de ferro. Na sequência, o agressor também teria espalhado um galão de óleo disel pela residência com a intenção de atear fogo no imóvel. (As informações são de Ândria Almeida).

Na ocasião, estavam na casa a vítima e o filho do casal de 12 anos de idade. A vítima relatou para a polícia que foi socorrida antes da chegada da guarnição da polícia por um vizinho.

O idoso, identificado como Rivadavia Filho, alegou que havia chegado de viagem e que já ia dormir, mas a ex-mulher teria chegado na residência bastante agitada e após um desentendimento entre eles, a mulher teria pegado o galão de disel e espalhado pela casa.

De acordo com o delegado plantonista, Lucivelton Ferreira dos Santos, o homem foi autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar via Núcleo Integrado de Operações (Niop). Os envolvidos foram conduzidos para a 16° seccional de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

A redação integrada de O Liberal tenta contato com a ex-mulher de Rivadavia.

Jornal Folha do Progresso em 06/04/2022

