Jovem que teve reação alérgica após cheirar pimenta volta a ser internada

(Foto: Reprodução)– Ela está com suspeita de infecção intestinal, contou a família nas redes sociais.

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, que teve uma reação alérgica grave ao cheirar um pote de pimenta, voltou a ser internada no sábado (6). Ela está com suspeita de infecção intestinal, contou a família nas redes sociais. Os médicos recomendaram a internação após ela apresentar pressão baixa e sudorese.

“Ela estava muito fraquinha, bem debilitada”, explicou Sérgio Alves, pai de Thais. A família aguarda o resultado dos exames. Na manhã de hoje, a família informou que Thais está sem febre. Ela segue sendo monitorada pela equipe médica do Crer (Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo), em Goiânia.

Relembre o caso

Thais sofreu uma lesão cerebral em fevereiro de 2023 após uma grave reação alérgica ao cheirar pimenta em conserva. Segundo Adriana Medeiros, a filha teve uma crise de asma antes de visitar o namorado em Anápolis (GO). No local, Thaís cheirou pimenta durante um almoço. Logo em seguida, precisou ser levada ao hospital às pressas e internada.

Os médicos acham que o contato da jovem com a pimenta foi um gatilho para ela desencadear uma crise de asma grave, fazendo com que Thaís não conseguisse respirar normalmente. Isso levou à baixa circulação de oxigênio para o cérebro e o coração, o que provocou uma parada cardiorrespiratória na jovem.

A reação que Thais teve é rara e fez com que ela ficasse mais de 5 meses internada. Ela teve alta em setembro e pôde passar seu aniversário em casa, mas os tratamentos continuam.

Hoje, Adriana Medeiros e Sérgio cuidam da filha e das duas netas de 7 e 8 anos, filhas de Thais. Sérgio era comerciante e fechou a loja para cuidar das crianças e Adriana também teve que deixar o salão para acompanhar o tratamento de Thais no hospital.

Fonte: Sampi Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/04/2024/14:48:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...