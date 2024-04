Lula e Jader Filho anunciam seleção para 110 mil novas casas

Lula e Jader Filho vão anunciar juntos a seleção de projetos para construção de 110 mil novas casas pelo Minha Casa, Minha Vida | Foto: Ricardo Stuckert/PR

Nesta semana, o presidente Lula e o ministro das Cidades, Jader Filho, farão o anúncio da seleção de projetos para construção de 100 mil novas casas dentro das modalidades Rural e Entidades do Minha Casa, Minha Vida.

Uma das promessas durante a campanha eleitoral de 2022 do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva era fazer a retomada das contratações e contruções de imóveis por meio do programa social Minha Casa, Minha Vida. Agora em 2024, a iniciativa está prestes a anunciar mais casas destinadas a famílias de baixa renda.

O presidente Lula e o ministro das Cidades, Jader Filho, vão anunciar, na próxima quarta-feira (10), o anúncio da seleção de projetos para construção de 110 mil novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida nas modalidades Rural e Entidades.

O relançamento do Minha Casa Minha Vida, ocorrido em fevereiro do ano passado, sob a gestão do Ministério das Cidades, liderado por Jader Filho, tem como objetivo atingir a meta de 2 milhões de novas unidades contratadas antes do final do atual mandato de Lula, em dezembro de 2026.

O anúncio das seleções será feito em uma cerimônia com a presença do presidente, ministros e representantes dos grupos beneficiados, que envolvem pessoas que vivem na zona rural, entidades de luta por moradia, associações de moradores, quilombolas, indígenas e outros grupos.

Do total de unidades habitacionais anunciadas, cerca de 75 mil serão destinadas a moradores de áreas rurais, enquanto o restante, cerca de 38 mil, será distribuído para entidades.

CRONOGRAMA

Após o lançamento, será aberto um prazo para que estados, prefeituras e entidades apresentem projetos ao Ministério das Cidades, que irá selecionar quem receberá os recursos. A expectativa é que os contratos sejam firmados ainda neste ano.

Em discursos recentes, Jader Filho ressaltou que a meta de dois milhões de novas casas deve ser ultrapassada. “Podemos ultrapassar essa previsão. Acho que a meta poderá ser cumprida já no meio de 2026″, declarou.

Em termos de balanço do programa, a meta é concluir a assinatura de contratos de 780 mil novas unidades habitacionais até o final do ano, o que inclui as 110 mil unidades a serem anunciadas, além das unidades das Faixas 1, 2 e 3.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/04/2024/14:54:26

