Jovem que teve tronco atravessado no peito em acidente de moto morre após ficar mais de 20 dias internado

Igor Silva de Oliveira, de 20 anos, teve que fazer pelo menos três cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos nesta quarta-feira (17).

O jovem Igor Silva de Oliveira, de 20 anos, atravessado por um tronco de madeira após cair da moto que pilotava em uma estrada rural morreu nesta quarta-feira (17). O acidente aconteceu em Praia Norte, região norte de Tocantins, quando ele voltava de uma confraternização. Igor ficou mais de 20 dias internado em hospitais do norte do estado.

A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e pela família. O jovem se feriu no dia 24 de dezembro, em uma estrada rural da cidade. Um dos parentes teria usado uma motosserra para cortar a madeira e levar Igor para o hospital.

O jovem passou por internações nos hospitais regionais de Augustinópolis e em Araguaína, onde morreu. Também foi submetido a pelo menos três procedimentos cirúrgicos, já que o tronco atingiu parte do fígado, o intestino e quebrou duas costelas.

Ao todo, ele ficou 24 dias internado e mesmo com todos os cuidados, Igor não resistiu aos ferimentos. O g1 pediu informações aos parentes da vítima sobre os locais de velório e enterro e aguarda resposta.

Acidente na véspera de natal

O acidente de moto aconteceu no último domingo, 24 de dezembro de 2023, véspera de natal. Igor tinha saído de uma confraternização na casa da tia, quando caiu de uma moto ao fazer a curva em uma estrada. A família acredita que ele poderia estar alta velocidade quando perdeu o controle da moto.

A família chegou a comemorar, já que diante da gravidade do acidente, a recuperação de Igor após três dias impressionava.

Ele fez duas cirurgias no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG) e no início de janeiro foi transferido para o Hospital Regional de Araguaína, onde passou pelo terceiro procedimento. Neste, Igor foi submetido a um enxerto de pele, retirada do glúteo e transplantada no tórax do rapaz.

A família e a SES confirmaram a morte do rapaz na tarde desta quinta-feira (18). Veja nota da SES na íntegra sobre a morte de Igor:

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que o paciente Igor Silva de Oliveira esteve internado nos hospitais regionais de Augustinópolis e Araguaína e mesmo com todos os esforços e cuidados das equipes multiprofissionais, lamentavelmente foi a óbito, na quarta-feira, 17, em Araguaína.

A SES-TO se solidariza com familiares e amigos, neste momento de dor irreparável e roga a Deus conforte todos os corações enlutados.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/13:22:48

