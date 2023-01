Jovem sai para passear com cachorro e morre afogado, no Pará

Jovens não teriam percebido a maré enchendo em Salinas Foto: | Roni Moreira/Agência Pará

A vítima e um familiar teriam atravessado a Praia do Maçarico, durante a maré baixa, em direção à Praia do Pardal, quando foram surpreendidos com a cheia repentina

Um jovem morreu afogado depois de ter saído para caminhar com seus cachorros na tarde da última segunda-feira (23) em uma praia no município de Salinópolis, nordeste paraense. As informações são do Portal do Sal.

Paulo Vitor, como foi identificada a vítima, saiu com duas cachorrinhas, acompanhado de um primo. Eles caminharam pela praia do Maçarico e, aproveitando a maré baixa, atravessaram para a praia do Pardal.

Os dois não esperavam, contudo, a rapidez com que a maré voltou a encher. Desesperados, eles tentaram fazer a travessia de volta. O primo de Paulo conseguiu, mas o outro rapaz não teve o mesmo êxito.

Diligências

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer as buscas pelo rapaz, mas a família denuncia a demora em ter sido atendida. No relato feito ao portal, eles afirmam que, até ter uma resposta da corporação, precisaram insistir por longos 20 minutos.

As buscas foram encerradas por volta de 18h de segunda-feira e retomadas hoje, quando o corpo foi encontrado no início da manhã (24). (Com informações do Portal do Sal).

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2023/18:18:29

