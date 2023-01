Tenente é encontrado morto em quartel do Exército em Marabá

Militares do 23º Batalhão de Logística de Selva, com sede em Marabá, foram surpreendidos na madrugada desta quarta-feira (25), ao encontrarem o 1º tenente Luiz Antônio de Oliveira Silvério, sem vida, em um local ermo, dentro do quartel.

O ocorrido foi reportado à Polícia Civil e as primeiras averiguações e perícias foram realizadas. O corpo do militar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os procedimentos de praxe, que irão confirmar se, de fato, o tenente tirou sua própria vida, como tem circulado nas redes sociais.

Em uma nota oficial solicitada pela Reportagem do Correio, a Assessoria de Comunicação da 23ª Brigada de Infantaria de Selva se pronunciou dizendo que foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar as causas do ocorrido, com prazo de conclusão de até 40 dias.

Além disso, também foi dito que o Exército, por meio da equipe de assistência social, tem dado todo o suporte necessário à família da vítima, com apoio psicossocial, médico e espiritual.

O tenente era do Quadro de Auxiliar de Oficiais (QAO) pertencia à Companhia de Comando e Apoio (CCAP) e deixa esposa e uma filha. (Com informações do Correio de Carajás/Foto: Reprodução/ Redes sociais).

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2023/18:27:14

