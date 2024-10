Jovem suspeito de realizar assaltos é preso após acidente em Santarém | PA

Lairton Moreira Gomes passou por atendimento no HMS antes de ser levado para a delegacia — Foto: Kamila Andrade / g1

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (14).

Um jovem identificado como Lairton Moreira Gomes, de 23 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (14) após se envolver em um acidente entre uma moto e um carro em Santarém, no oeste do Pará. A motocicleta que ele conduzia tinha registro de roubo e foi identificada como um dos veículos utilizados em uma série de assaltos que ocorreram no último fim de semana na cidade.

De acordo com uma das vítimas, uma dupla armada invadiu um estabelecimento comercial, levando roupas, celulares e joias. As vítimas registraram boletim de ocorrência, e uma delas já reconheceu o suspeito, que estava utilizando um dos pertences roubados durante o crime. O comparsa de Lairton ainda não foi localizado.

A Polícia Militar também encontrou um simulacro de arma de fogo com o suspeito, que, segundo o tenente Alciomar Silva, foi possivelmente utilizado para intimidar as vítimas.

“Inclusive, ele se acidentou em uma motocicleta que era produto de roubo. Foi encontrado com ele também o que pode ser um simulacro, provavelmente utilizado nos crimes. Uma das vítimas já o reconheceu aqui, e durante a investigação, mais vítimas estão chegando. A princípio, as primeiras informações indicam que ele fez o roubo dessa motocicleta, mas, se não foi ele, estava com o veículo, o que já configura receptação. Inclusive, ele estava usando um dos bens de uma vítima, uma sandália”, contou tenente Alciomar Silva.

O militar disse ainda que duas motocicletas já foram reconhecidas até o momento. Uma delas foi encontrada abandonada no sábado, e a outra foi recuperada após o acidente.

O suspeito antes de ser apresentado na 16ª Seccional foi levado ao Hospital Municipal de Santarém para receber atendimento.

A moto envolvida no acidente foi recuperada e será devolvida ao proprietário.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar outros envolvidos e recuperar os objetos roubados.

