VÍDEO: carro é arrastado por carreta em alta velocidade em rodovia de MT

Foto: Reprodução | A motorista, uma passageira e o condutor do caminhão foram liberados.

Um carro foi arrastado por um caminhão por cerca de 100 metros após se envolver em um acidente de trânsito com uma carreta, em uma rodovia de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.

Em um vídeo feito por uma testemunha é possível ver o carro sendo arrastado em alta velocidade pelo caminhão, que só para depois de ter percorrido boa parte da rodovia.

A PRF informou que a condutora do carro estava entrando na rodovia e, ao tentar mudar de faixa, bateu contra o caminhão e foi arrastada. No local, foi realizado o teste do bafômetro em todos os envolvidos e foi confirmado que nenhum deles estava dirigindo embriagado.

A motorista estava com uma passageira, mas, como não houve feridos, tanto elas quanto o condutor da carreta foram liberados.

Carro é arrastado por carreta em alta velocidade em rodovia de MT

Leia mais https://t.co/fkQyIgVv8K pic.twitter.com/PVhK9wcuZO — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 15, 2024

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/10:32:31

