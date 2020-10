Jovem tenta salvar amigo, mas os dois acabam morrendo afogados

Kayc Costa Lima e Antônio Levir Silva da Costa (Foto:Arquivo pessoal)

Testemunhas que estavam nas proximidades do local do acidente chegaram a retirar as vítimas da água

De acordo com a Polícia Civil, Kayc Costa Lima, de 16 anos, tentou salvar o amigo Antônio Levir Silva da Costa, de 19 anos, que se afogou enquanto tomava banho em um reservatório com água na zona rural da cidade de Tianguá (CE). Os dois jovens morreram afogados na tarde deste domingo (11).

Testemunhas que estavam nas proximidades do local do acidente chegaram a retirar as vítimas da água, relatou a polícia. Levir morreu no local. Kayc chegou a ser encaminhado para um hospital, mas deu entrada na unidade sem vida.

Foram acionadas a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). As equipes fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso. As circunstâncias dos afogamentos são apuradas pela Delegacia Regional do município.

O Corpo de Bombeiros explica que casos de afogamento são mais comuns em períodos de alta estação ou feriados prolongados. Nestas épocas mais pessoas procuram praias e balneários. Os bombeiros pedem que as pessoas evitem locais de banho onde não há presença salva-vidas para evitar riscos.

