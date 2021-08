Jovem mata homem asfixiado e justifica: ‘ele me forçou a fazer sexo’

Caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (13) no bairro Maicá e foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, de Santarém (Foto:Reprodução)

Acusado se entregou à polícia

Um jovem de 21 anos matou um homem sob a justificativa de que a vítima teria o forçado a fazer sexo. Segundo o acusado, que não teve o nome revelado, Nelson Pereira de Oliveira, de 52 anos, o ameaçou com uma arma para que eles tivessem relações sexuais. O caso aconteceu em Rondonópolis, no Mato Grosso. As informações são do Metrópoles.

O acusado disse à polícia que estava na casa do pai quando Nelson chegou com a desculpa de que estava procurando uma casa para alugar. O jovem teria se oferecido a levá-lo em uma residência que conhecia, mas chegando lá teria sido ameaçado. “Ele trancou o portão e fez ameaças com arma de fogo”, disse. Nesse momento, os dois teriam começado uma luta corporal e o jovem teria asfixiado o homem. Ao perceber que havia matado a vítima, o jovem teria ligado para a polícia, confessado o crime e se entregado.

Por:O Liberal

