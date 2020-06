Jovem trabalhador fica com 80% do corpo queimado ao ser atingido por descarga elétrica em obra em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Rapaz de 22 anos ainda caiu de uma altura de dez metros

O jovem pintor Carlos dos Santos Lobato, de 22 anos, sofreu um grave acidente ao ser atingido por uma forte descarga elétrica enquanto pintava uma obra em Itaituba, sudoeste paraense.

Ao encostar o cado do pincel na fiação da rede elétrica pública, o jovem sofreu o choque e caiu de uma altura de cerca de dez metros. Segundo a Secretaria de Saúde do município, ele teve 80% do corpo queimado e seu estado é grave.

O acidente foi por volta das 9h30h, em uma obra na travessa 12ª com a rodovia BR-230, a Transamazônica. Carlos estava trabalhando na pintura do prédio no bairro Bela Vista sem qualquer tipo de equipamento de proteção individual. Ele acabou encostando na fiação com o pincel longo de metal e foi atingido por aproximadamente 18,300 watts de força. Ele ficou no alto da construção, agonizando com as dores, e quando o 7º Grupamento Bombeiro Militar chegou para fazer o resgate, Carlos se mexeu antes que os militares chegassem para apanhá-lo com a escada, o que resultou em uma queda de uma altura considerável.

Além das queimaduras, ele caiu sobre destroços da construção, batendo a cabeça. Segundo Adriano Coutinho, Secretário de Saúde de Itaituba, ele foi levado ao Hospital Municipal de Itaituba para receber atendimento médico, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele deve ser transferido para Santarém. “O paciente tem queimaduras de 1º, 2º e 3º grau em 80% do corpo. Ele se mantém consciente, mas o estado é bem delicado e pode evoluir muito rápido. Por isso, estamos trabalhando para transferi-lo ainda hoje”, disse o secretário.

Segundo funcionários da Equatorial Energia que estiveram no local, toda a obra é realizada muito perto da rede elétrica, e que nesse tipo de situação, é preciso acionar a concessionária de energia para fazer o isolamento dos fios na área e assim, evitar esse tipo de acidente, mas nenhum pedido foi feito pelos responsáveis. O caso foi registrado na Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba, que deve responsabilizar os donos do prédio pelo acidente.

Por:O Liberal

