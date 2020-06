Suspeito tenta fugir por buraco em assoalho de casa e é morto em ação da PM em Tome-Açu

(Foto:Reprodução) – Polícia chegou ao local após receber uma denúncia anônima

No começo da manhã desta sexta-feira (12), um homem identificado como José Abrahão de Oliveira Bastos foi morto em uma ação da Polícia Militar no distrito de Quatro Bocas, em Tome-Açu, nordeste paraense. O homem tentou fugir ao ter a casa abordada em uma intervenção policial e, segundo os agentes, tentou atirar na direção da guarnição.

Segundo a 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), por volta das 6h, o Grupamento Tático Operacional (GTO) recebeu a denúncia de que vários suspeitos que traficam e realizam assaltos no município estavam escondidos em uma residência às margens do canal do bairro Vitoria. Com essa informação, uma guarnição se deslocou até o local e, ao chegar na residência, foi feito o cerco policial, onde parte dos PMs foram pela porta da frente, anunciando a chegada.

De acordo com os Policiais, nesse momento, um homem tentou fugir por um buraco no assoalho da residência, porém foi surpreendido por um dos policiais, que deu voz de parada. Os PMs alegam que o homem não obedeceu e sacou uma arma de fogo, apontando em direção ao policial pressionando o gatilho. Os policiais alegam que foram efetuados dois disparos em direção ao suspeito armado para evitar que ele disparasse contra a guarnição.

Abrahão foi levado pelos próprios policiais ao Hospital da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) de Quatro Bocas, mas lá foi comprovada sua morte pelo médico de plantão. Na casa onde foi feita a abordagem, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 de numeração raspada e três porções de “oxi” embaixo da cama. José Abrahão respondia a vários processos criminais, incluindo por homicídio qualificado. O caso foi registrado como morte por intervenção policial na delegacia de Polícia Civil do distrito.

