Policia Civil e Militar devolvem moto furtada ao verdadeiro dono em Castelo de Sonhos

As policia Civil e Militar de Castelo de Sonhos tiveram uma das maiores satisfações de um profissional de Segurança Pública. A de ver o seu trabalho reconhecido. Isto ocorreu na tarde desta segunda-feira (18) , quando da devolução de uma motocicleta Honda CBX 250 TWISTER , cor preta, placa KAQ – 7159, que foi recuperada naquele distrito. O veículo era produto de roubo a poucos dias na cidade de Guarantã do Norte (MT), foi devolvido ao seu verdadeiro dono.

Moto esta, que foi recuperada na data de sábado (16/02), na guarnição do Cabo André, em ronda policial, desenvolvida no Distrito de Castelo de Sonhos, interior de Altamira. Ao verificarmos o sistema de informações da Polícia, o chassi da motocicleta apontava furto, disse o policial.

Ao tomar conhecimento da apreensão do veiculo, o proprietário Dirceu Siqueira, o popular Dirceu dos Teclados , se deslocou até a referida localidade a fim de recuperar seu veiculo. Ao chegar em Castelo de Sonhos, após atestar, através do documento original do veículo, que se tratava do verdadeiro proprietário e informar ao mesmo que o seu bem havia sido recuperado, a emoção tomou conta de todo.

Dirceu Siqueira, o popular Dirceu dos Teclados comemorou a recuperação do bem perdido e que não imaginavam reaver mais.

A policia divulgou uma foto para registrar o momento de alegria do verdadeiro dono do veiculo e para que outras pessoas continuem acreditando no serviço prestado pela Corporação.

