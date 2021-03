Jovens são mortos em intervalo de uma hora em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além disso, segundo as autoridades, ele seria membro de uma facção e já teria esfaqueado outras duas pessoas no município. A policia está investigando o caso.

No caso da Folha 33, “Biozinho” foi executado com tiros na cabeça, aconteceu na chamada Rua da Piçarreira, em frente a uma quitinete. Segundo populares, “Biozinho” teria matado o próprio irmão, anos atrás.

Segundo a policia, a outra vítima, ainda não identificada, usava uma tornozeleira eletrônica. No momento do crime, a vítima estava usando capacete, dando a entender que ele estava de moto.

Essa semana foi marcada por dois assassinatos na Nova Marabá, sudeste paraense. O primeiro deles aconteceu na tarde desta sexta-feira (26), na Folha 33, tendo como vítima o adolescente identificado como Genilson Oliveira Mota, de 16 anos. De acordo com a policia, o jovem era conhecido como “Biozinho” e acusado de vários crimes na região. Já o outro assassinato foi registrado na Rua Q, área comercial do Km 7, por volta das 18h.

