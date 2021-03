Vencedor da Mega da Virada ainda não buscou prêmio de R$ 162 milhões; saiba o que pode acontecer com o dinheiro

(Foto:Reprodução) – Aposta vencedora foi realizada em São Paulo, pela internet. Valor deve ser retirado em agências da Caixa Econômica Federal

Um dos vencedores da Mega da Virada ainda não havia buscado, até a manhã desta sexta-feira (26), o prêmio de R$ 162,6 milhões ao qual tem direito. O prazo para retirar o dinheiro expira na próxima quarta-feira, dia 31 de março. A informação foi revelada pela coluna “Radar”, da revista “Veja”, e confirmada pelo GLOBO.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio se refere a uma aposta realizada em São Paulo (SP) pela internet. O outro vencedor, um apostador de Aracaju (SE), já retirou o prêmio.

O prêmio prescreve, de acordo com a Caixa, 90 dias após a realização do sorteio. Caso o apostador paulista não reclame o dinheiro até o dia 31, os R$ 162,6 milhões serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

Todos as premiações de loterias federais, incluindo a Mega-Sena, superiores a R$ 1,9 mil só podem ser retirados em agências da Caixa. O portador do bilhete premiado tem o direito de fazer a retirada – no entanto, caso escreva no verso do bilhete seu nome e CPF, apenas a própria pessoa pode receber o dinheiro.

A Mega da Virada de 2020 pagou o maior prêmio da história das loterias da Caixa: R$ 352,2 milhões para quem acertasse os seis números. Duas apostas cravaram as seis dezenas sorteadas: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42.

Por:Bernardo Mello

