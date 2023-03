Juiz manda soltar ex-vereador que arrastou cadela com corda no pescoço

(Foto:Reprodução) – O juiz Alcindo Peres da Rosa, do Plantão Judiciário de Jaciara, mandou soltar o ex-vereador do município, Adauto Inácio de Andrade, de 76 anos, que foi preso no sábado (11) após ser flagrado arrastando uma cadela, por uma corda no pescoço, enquanto ele dirigia pela avenida Antônio Ferreira Sobrinho, no Centro da cidade.

Na audiência de custódia o juiz considerou que Adauto não oferece risco à garantia a ordem pública ou da ordem econômica.

O juiz determinou liberdade provisória e impôs uma série de medidas cautelares. O ex-vereador está proibido de frequentar bares, boates e locais semelhantes.

Ele tem que permanecer dentro de casa a partir das 22 horas e em dias de folga e tem que comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o ex-vereador arrastando a cadela pelas rudas da cidade. Ele é advertido por um cidadão e xinga o homem.

A polícia foi acionada e prendeu o ex-vereador na casa dele, onde ele disse que estav levando a cadela para tomar injeção para evitar “prenhez”.

A cachorra chamada de Branquinha, ela ficará aos cuidados da Associação de Proteção dos Animais do município.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/03/2023/10:07:16 com informações do Reporter MT.

